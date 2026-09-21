Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον παικταρά Λούκα Γιόβιτς που καθάρισε στον Βόλο και για την ΑΕΚ που πρέπει να γίνει πειστική και στα εκτός έδρας, αλλά για την ώρα κρατάει ένα σημαντικό τρίποντο.

Φτάνοντας στη διακοπή των τριών εβδομάδων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων το δεδομένο για την ΑΕΚ είναι ότι εμφανίζει δύο διαφορετικά πρόσωπα στο πρωτάθλημα. Το ένα στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου παρουσιάζεται ισοπεδωτική και το άλλο μακριά από την έδρα της όπου προβληματίζει. Διότι για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, ούτε στον Βόλο η ΑΕΚ έπεισε με την εικόνα της συνολικά. Ωστόσο αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο στο πρωτάθλημα και να μην γκελάρει όπως συνέβη στη Λεωφόρο με την Κηφισιά και στην Τρίπολη με τον Αστέρα.

Το διπλό στον Βόλο έχει φυσικά την υπογραφή του παικταρά που ονομάζεται Λούκα Γιόβιτς. Τι κι αν ο Μπάρναμπας Βάργκα, ένας γεννημένος γκολτζής, έμεινε εκτός με τραυματισμό; Αναμφισβήτητα μεγάλο πλήγμα, αλλά εδώ φαίνεται και η αξία του να διαθέτεις στο ρόστερ δύο φορ μεγάλης κλάσης. Ο Γιόβιτς είναι τέτοιος, με τον Σέρβο να καθαρίζει για τους κιτρινόμαυρους στο Πανθεσσαλικό. Κερδισμένο πέναλτι και εύστοχη εκτέλεση για να βρει η Ένωση τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα και φοβερή κεφαλιά μετά την άψογη μπαλιά του Ζοάο Μάριο τρία λεπτά έπειτα από την ψυχρολουσία της ισοφάρισης για να δώσει στο τέλος τη νίκη.

Η τεράστια κλάση του Γιόβιτς και τα δύο πρόσωπα της ΑΕΚ στον Βόλο

Ο Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στον Βόλο παίρνοντας και προσωπική ρεβάνς για τις χαμένες ευκαιρίες πριν μια εβδομάδα στην Τρίπολη. Εκεί δεν ήταν συγκεντρωμένος και δεν έκανε τουλάχιστον τη μία από τις δύο γκολ. Χθες στο Πανθεσσαλικό έκανε αυτό που ξέρει βάσει του πολύ υψηλού του επιπέδου. Επιβεβαίωσε τη σπουδαία ποιότητά του και έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, σε ένα απόγευμα που έδειχνε στο τέλος να στραβώνει ξανά όταν οι Βολιώτες βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης τιμωρώντας τους κιτρινόμαυρους για την ανεξήγητη αδυναμία τους να κρατήσουν σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι το προβάδισμα.

Είναι αλήθεια πως από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η ΑΕΚ έδειχνε να είναι ξανά έξω από τα νερά της μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η άμυνα εκτεθειμένη, γλιτώνοντας σε δυο-τρεις περιπτώσεις το γκολ στα πρώτα λεπτά, έλλειψη έντασης και ανύπαρκτη δημιουργία με πρόβλημα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, πέρα από τον απαράδεκτο αγωνιστικό χώρο που σίγουρα δεν πρέπει να βγει από την εξίσωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έπρεπε να περάσει το πρώτο μισάωρο, στο τέταρτο που η ΑΕΚ μπόρεσε να πιάσει κάποιον ρυθμό, για να βρει και μια μεγάλη ευκαιρία, εκείνη με τον Μάνταλο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μια επανάληψη των εμφανίσεων με Κηφισιά και Αστέρα και σε χειρότερο βαθμό.

Μετά, ωστόσο, η ΑΕΚ αντέδρασε. Ο Νίκολιτς έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με τις αλλαγές, με τον Ζίνι να δίνει ενέργεια και τον Ζοάο Μάριο να καταθέτει κι αυτός την κλάση του. Όχι μόνο για την ασίστ, αλλά και για τον τρόπο που γλύκανε το παιχνίδι της Ένωσης. Ο Δικέφαλος έβγαζε ένταση και ασκούσε συνεχώς πίεση παίρνοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού μπροστά σε 10.000 και πλέον φίλους τους που είχαν άλλη μια δυναμική παρουσία σε εκτός έδρας ματς για να στηρίξουν με τη φωνή τους κιτρινόμαυρους. Η δημιουργία ευκαιριών δεν ήταν μεγάλη σε αριθμό, ωστόσο η ΑΕΚ δεν δεχόταν απειλή και η επιμονή για τη νίκη, ειδικά μετά την ισοφάριση με αυτό το «φτηνό γκολ», σε συνδυασμό με την κλάση του Γιόβιτς υπέγραψαν στο τέλος ένα ζόρικο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό διπλό.

Η ΑΕΚ επιβάλλεται να γίνει πειστική και μακριά από τη Φιλαδέλφεια

Προφανώς και βρισκόμαστε πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν μετά από μόλις πέντε αγωνιστικές, όμως αν η ΑΕΚ έμενε έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή με τρεις απώλειες σε έδρες «μικρομεσαίων» αντιπάλων, αυτό θα έβαζε μεγαλύτερα εμπόδια στη συνέχεια. Και ειδικά αν μια νέα γκέλα ερχόταν ακριβώς πάνω στη διακοπή των τριών εβδομάδων που θα έφερνε γκρίνια και προβληματισμό για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Σαφέστατα και η νίκη δεν θα πρέπει να κρύψει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια επιβάλλεται να βρει παρόμοια αυτοπεποίθηση και ενέργεια με εκείνη που βγάζει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πρέπει μετά τη διακοπή, όταν και το πρόγραμμα θα γίνει ακόμα πιο απαιτητικό, να γίνει πειστική και στα εκτός έδρας παιχνίδια της και να αποκτήσει σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Διότι, όπως είναι γνωστό και από την περσινή της κατάκτηση, μόνο έτσι φτάνεις στο τέλος να διεκδικήσεις τον τίτλο.

Κλείνοντας για το θέμα του δεξιού μπακ, για το οποίο δικαιολογημένα γίνεται κουβέντα. Προσωπικά απορώ με τη χρησιμοποίηση του Γκατσίνοβιτς εκεί από τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να ανταποκριθεί γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη φυσική του θέση. Όταν ρωτήσαμε το καλοκαίρι τον Νίκολιτς στην προετοιμασία είχε πει ότι ήταν καλυμμένος με τον Γκεοργκίεφ πίσω από τον Ρότα, συν την παρουσία του νεαρού Χριστακόπουλου. Δεν το βλέπω. Από τότε ο Γκεοργκίεφ έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας και όταν προέκυψε ανάγκη, όπως στον Βόλο, δεν ξεκίνησε και επιλέχθηκε ο Γκατσίνοβιτς. Ο Βούλγαρος δεν είναι δεξιός μπακ. Μπορεί να παίξει και εκεί, αλλά είναι στόπερ. Συνεπώς θα έπρεπε να είχε γίνει προσθήκη για μπακ απ του Ρότα. Τόσο απλά.