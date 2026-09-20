Μπέος: «Σήμερα έγινε η σφαγή των αμνών, εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ και... πέναλτι που έπαιρνε ο Αλεξανδρής»!

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε τις καταγγελίες του μετά το Βόλος ELABE - ΑΕΚ και κυρίως για το πέναλτι που δόθηκε. Σκληροί χαρακτηρισμοί για Μπρινιόλι και Γιόβιτς.

Έξαλλος ήταν ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET, Αχιλλέας Μπέος, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χαρακτηριστικά δήλωσε στη μεικτή ζώνη μετά τον αγώνα:

«Να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα και με τον κ. Ηλιόπουλο αυτά που είπαμε με τον κ. Ηλιόπουλο. Πήγα να πάρω τον γιο μου γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά: είναι μικρό παιδί, θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε.

Έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι. Επιτέθηκε σε εμένα και το παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί.

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει. Σε αυτό το συμβάν εάν είχε συμμετοχή ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχαν και μέχρι να διερευνηθεί αυτό ο Λανουά οφείλει, ένα καινούργιο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο γιατί αυτοί συμμετείχαν στην αλλοίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε».

«Ο Γιόβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε πέναλτι μαϊμού»

Συνεχίζοντας σε σχέση με το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ το χαρακτήρισε μαϊμού λέγοντας πώς «αυτά τα πέναλτι τα έδιναν την δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίναν πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιόβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού καιο πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι, ντροπή, ντροπή, ντροπή, αλλοίωση του αποτελέσματος και δεν μίλησε κανένας και πιο πολύ το Cosmote.

Δείξτε τη φάση σήμερα, αν υπάρχει πέναλτι. Σήμερα δεν ξαναμπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή: δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας σε όλους ρε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και έπαιξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο: αύριο κάνω μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και ο Εισαγγελέας ας ψάξει να βρει αν ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν στα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό».