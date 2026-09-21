ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς γνώρισε τρομερή αποθέωση σε σινεμά της Μόσχας μιλώντας στο ντοκιμαντέρ για την ΤΣΣΚΑ
Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς το καλοκαίρι του 2025 να άφησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να έρθει στην ΑΕΚ, όμως παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των φίλων της ΤΣΣΚΑ.
Στη Μόσχα προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ για τις επιτυχίες της ΤΣΣΚΑ με τη δεύτερη σεζόν να κάνει πρεμιέρα αυτές τις μέρες στο μεγαλύτερο σινεμά της ρωσικής πρωτεύουσας.
Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που μιλούσαν στο ντοκιμαντέρ ήταν και ο Νίκολιτς, ο οποίος στον έναν χρόνο που παρέμεινε στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ κατέκτησε το ρωσικό Κύπελλο.
Μάλιστα τη στιγμή που μίλησε απευθύνοντας χαιρετισμό καταχειροκροτήθηκε, ενώ στη συνέχεια γνώρισε τρομερή αποθέωση με τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ να τραγουδούν το όνομά του.
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