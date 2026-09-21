Η ΠΑΕ Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα από την ισοπαλία (0-0) με τον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πρώτο μεταξύ τους τοπικό ντέρμπι μετά από 15 χρόνια.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, μένοντας για τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι χωρίς τρίποντο και γκολ, πριν από τη διακοπή του Πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης του Σαββάτου (19/9), με στιγμές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα:

