Τι συνέβη μεταξύ του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι και του ισχυρού άνδρα του Βόλου ELABET, Αχιλλέα Μπέου στο φινάλε της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό.

Μικρή ένταση έλαβε χώρα με τη λήξη της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό που βρήκε την ΑΕΚ νικήτρια με 1-2. Στο μικρό επεισόδιο που έλαβε χώρα είχαν εμπλοκή ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET, Αχιλλέας Μπέος με τον γκολκίπερ της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ενώ στο περιστατικό συμμετείχε και ο γιος του πρώτου.

Η ένταση συνεχίστηκε και στη φυσούνα με τον Μπέο να φωνάζει και να απειλεί ότι θα καταθέσει μήνυση στον Ιταλό τερματοφύλακα της Ένωσης.

Έπειτα από αρκετή ώρα στα αποδυτήρια τα νεύρα ηρέμησαν με τον Μπρινιόλι να πηγαίνει προς το μέρος του Μπέου συνοδευόμενος από ανθρώπους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι εξήγησε ότι πάνω στην ένταση στο τέλος του παιχνιδιού ήθελε να πανηγυρίσει τη νίκη και εξέφρασε τη λύπη του για το αν συνέβη κάτι που δεν έπρεπε.

Ο Μπέος συμφώνησε ότι το θέμα λήγει εδώ, τονίζοντας ότι καταλαβαίνει καθώς είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο, αν και επανέλαβε ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν σωστό. Σε κάθε περίπτωση η ένταση που είχε φουντώσει μετά το τελικό σφύριγμα έπεσε και τα νεύρα ηρέμησαν χωρίς να δοθεί συνέχεια.