Ο Ελβετός χαφ, Ρέμο Φρόιλερ, συνεχίζει να δείχνει ότι είναι σαν το παλιό καλό κρασί, βγάζοντας και 2η σερί ασίστ - κλειδί μετά το Γιαγκελόνια - Ολυμπιακός.

Ο καλός ο παίκτης φαίνεται στις στιγμές. Στις λεπτομέρειες. Στον τρόπο που σκέφτεται και προσεγγίζει το παιχνίδι. Στην περίσταση και την περίπτωση του Ελβετού Ρέμο Φρόιλερ αποδείχθηκε για 2η συνεχόμενη αναμέτρηση στον Ολυμπιακό τι σημασία έχει να ξέρεις να δίνεις σωστά τη μπάλα και με τη μία. Δεν είναι τυχαίο που ο 34χρονος διεθνής Ελβετός σε 2 παιχνίδια που η μπάλα... έκαιγε έδωσε 2 κομβικές ασίστ. Τη μία στο 2-1 του Γιάρεμτσουκ με τη Γιαγκελόνια και την άλλη στο 0-1 του Σάλιακα.

Και είναι χαρακτηριστικό ότι τις 2 μπαλιές του τις έβγαλε με τη μία και... συστημένες στους συμπαίκτες του έχοντας κινηθεί σε πεδίο ευθύνης ενός εξτρέμ. Δύο μπαλιές από τα άκρα δηλαδή. Από τα πόδια του εμπειρότατου Ελβετού βγήκαν 2 γκολ - χρυσάφι δείχνοντας και την προσωπικότητά του σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο.

Με διαφορά τις καλύτερες δημιουργικές επιδόσεις με Λεβαδειακό

Ένα έξτρα στοιχείο που έχει να κάνει με το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (0-1) είναι το ποσοστό ευστοχίας στα γεμίσματά του. Ο Φρόιλερ είχε 4/5 γεμίσματα της μπάλας όταν ο αμέσως επόμενος ήταν ο Πέντερσεν με 4/6 και μετά ο Πουέρτα με 4/7.

Είχε δηλαδή σε αυτό το σκέλος την κορυφαία επίδοση στην ομάδα του από τους βασικούς παίκτες αλλά και συνολικά καθώς ο Ζέλσον είχε 1/1 γεμίσματα σε 36 λεπτά ενώ ο Φρόιλερ έπαιξε 95 λεπτά και είχε πολύ περισσότερη δημιουργική δουλειά.

Είναι σαφές ότι ο Φρόιλερ αποκτήθηκε και για τη διορατικότητά του και για την εμπειρία του και για τις μπαλιές - διαβήτη του. Όπως και για το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης που πάντα κοιτά να παίξει προωθητικό παιχνίδι, πάντα προσπαθεί να παίξει με τη μία και επιδιώκει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες ουσιώδεις πάσες.

Μην ξεχνάμε το τι είπε κα ο κόουτς Αλγκουαθίλ για αυτόν: «Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην Εθνική ομάδα της χώρας και βοηθάει με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Είναι αρκετά χρήσιμος μέσα στο γήπεδο και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές».