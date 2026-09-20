Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση στα social media του για το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ.

Ο Κώστας Καραπαπάς εκτός από τις αναρτήσεις που έκανε για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (0-1) είχε και ένα post για το ματς της ΑΕΚ με τον Βόλο ELABET. Για εκεί ο αντιπρόεδρος των Πειραιωτών ανέβασε ένα βίντεο με την φάση του δοθέντος πέναλτι της ΑΕΚ γράφοντας ότι «δεν μπορεί να έχουν δώσει πέναλτι...».