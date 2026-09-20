Ο Αλέσιο Λίσι επαναφέρει τα βασικά του «όπλα» μετά το εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, με τους Τάισον και Ντιέγκο Κόστα να μένουν εκτός αποστολής.

Με αρκετές επιστροφές σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας.

Στον άξονα ο Κρίστιαν Γιάκιτς θα έχει δίπλα του τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον Δημήτρη Πέλκα σε πιο προωθημένο ρόλο. Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Τάχα Άλι ξεκινούν στις δύο πλευρές της επίθεσης, με τον Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή.

Οι δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής είναι αυτές των Τάισον και Ντιέγκο Κόστα. Ο Τάισον παρουσίασε συμπτώματα ίωσης το Σάββατο, ενώ ο Κόστα αισθάνθηκε ενόχληση στο γόνατο μετά την τελευταία προπόνηση. Η μαγνητική του Βραζιλιάνου στόπερ ήταν καθαρή, ωστόσο αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και αμφότεροι έμειναν εκτός αποστολής.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάχα Άλι, Εντιαγέ.