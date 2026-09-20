ΠΑΟΚ: Με Εντιαγέ στην κορυφή στο Αγρίνιο – Εκτός Τάισον και Κόστα
Με αρκετές επιστροφές σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.
Ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας.
Στον άξονα ο Κρίστιαν Γιάκιτς θα έχει δίπλα του τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον Δημήτρη Πέλκα σε πιο προωθημένο ρόλο. Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Τάχα Άλι ξεκινούν στις δύο πλευρές της επίθεσης, με τον Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή.
Οι δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής είναι αυτές των Τάισον και Ντιέγκο Κόστα. Ο Τάισον παρουσίασε συμπτώματα ίωσης το Σάββατο, ενώ ο Κόστα αισθάνθηκε ενόχληση στο γόνατο μετά την τελευταία προπόνηση. Η μαγνητική του Βραζιλιάνου στόπερ ήταν καθαρή, ωστόσο αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και αμφότεροι έμειναν εκτός αποστολής.
ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάχα Άλι, Εντιαγέ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. #PANPAOK #slgr #NewEra #VaragonsConstructions pic.twitter.com/Z8CFTwkQzn— PAOK FC (@PAOK_FC) September 20, 2026
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