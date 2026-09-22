Τι σημαίνει η λέξη «αλευροτουφεκιά» την οποία συμπεριέλαβε η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της μετά τα όσα ειπώθηκαν στο ματς του Πανθεσσαλικού με τον Βόλο Εlabet;

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης απάντησε στις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, ξεκαθαρίζοντας πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεν του είπε ποτέ ότι δεν ήταν πέναλτι του Γιόβιτς στο ματς με τον Βόλο Elabet για την 5η αγωνιστική της Super League.

Η Ένωση στη σήμερα προέβη σε μια σχετική ανακοίνωση, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά «όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα».

Τι σημαίνει, όμως, η λέξη «αλευροτουφεκιά» που χρησιμοποίησαν;

Κυριολεκτικά, η λέξη παραπέμπει σε ένα όπλο που αντί για αληθινά πυρομαχικά, είναι γεμάτο με αλεύρι. Αν πυροβολήσει κάποιος με αυτό, το μόνο που θα καταφέρει είναι να σηκώσει ένα σύννεφο σκόνης και να λερώσει τον άλλον, χωρίς να του προκαλέσει την παραμικρή ζημιά.

Με τη μεταφορική της σημασία, μπορούμε να βρούμε τη συγκεκριμένη λέξη κυρίως στην πολιτική όταν κάποιος εξαπολύει απειλές ή κατηγορίες που στερούνται σοβαρών επιχειρημάτων, σαν να λέμε «λόγια του αέρα».



