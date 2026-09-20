Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο!

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Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο!

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Τα δύο γκολ του Γιόβιτς έβγαλαν την ΑΕΚ από τη δύσκολη θέση μιας νέας απώλειας μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και την έφεραν στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ εκκρεμούν τρεις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 12
2. ΑΕΚ 11
3.Ολυμπιακός 10
4.ΠΑΟΚ 9
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5. Παναιτωλικός 9
6.ΟΦΗ 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 1
*Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Αστέρας Τρίπολης λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

     

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