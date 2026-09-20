Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο!
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)
H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 12
2. ΑΕΚ 11
3.Ολυμπιακός 10
4.ΠΑΟΚ 9
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5. Παναιτωλικός 9
6.ΟΦΗ 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 1
*Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Αστέρας Τρίπολης λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)
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