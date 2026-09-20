Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στο Δημοτικό γήπεδο της Νίκαιας για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (20/9) στις 19:30 την Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της, χωρίς ωστόσο να έχει στο συγκεκριμένο ματς στο πλευρό της τον κόσμο της.

Ο Πράσινοι αγωνίζονται στο Δημοτικό Στάδιο της Νεάπολης, με τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται στο γήπεδο της Νίκαιας για να στηρίξει την προσπάθεια των Πρασίνων.

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