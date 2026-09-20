Αλαφούζος: Παρών στο ματς του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (20/9) στις 19:30 την Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Super League.
Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της, χωρίς ωστόσο να έχει στο συγκεκριμένο ματς στο πλευρό της τον κόσμο της.
Ο Πράσινοι αγωνίζονται στο Δημοτικό Στάδιο της Νεάπολης, με τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται στο γήπεδο της Νίκαιας για να στηρίξει την προσπάθεια των Πρασίνων.
Δείτε το σχετικό βίντεο
☘️ Ο Γιάννης Αλαφούζος στο Καλαμάτα - Παναθηναϊκός pic.twitter.com/DuUvQuy0AB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2026
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