Καλαμάτα: Η ενδεκάδα της Μαύρης Θύελλας για τον Παναθηναϊκό
Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει σήμερα (20/9,19:30) τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.
Η Μαύρη Θύελλα υποδέχεται την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ως τυπικά γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο της Παραλίας.
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λίγο πριν αρχίσει το ματς ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αρχική του ενδεκάδα. Ο ίδιος επέλεξε να παίξει με σύστημα 3-5-2.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της Μαύρης Θύελλας
Βασιλίεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα Μπολίβαρ.
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