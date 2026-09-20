Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε τους παίκτες με τους οποίους θα ξεκινήσει στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Super League.

Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει σήμερα (20/9,19:30) τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Η Μαύρη Θύελλα υποδέχεται την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ως τυπικά γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο της Παραλίας.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λίγο πριν αρχίσει το ματς ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αρχική του ενδεκάδα. Ο ίδιος επέλεξε να παίξει με σύστημα 3-5-2.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Μαύρης Θύελλας

Βασιλίεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα Μπολίβαρ.