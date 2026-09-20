Ο Κώστας Νικολακόπουλος βλέπει μέσα από το blog του στο Gazzetta τη συνέχεια για τον Ολυμπιακό.

Στη Λιβαδειά έχει κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι σήμερα ο Ολυμπιακός και είναι απορίας άξιον πώς «κατάφερε» κι έκανε…ντέρμπι όλα τα παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό την προηγούμενη διετία! Να υπενθυμίσω…

Πέρυσι…

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2 με γκολ του Τσικίνιο στις καθυστερήσεις και Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0 με αποβολή παίκτη των γηπεδούχων από το 40ο λεπτό!

Πρόπερσι…

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 2-2 (από 2-0) και Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1 με γκολ στο 85ο λεπτό!

Τέσσερα παιχνίδια, με δύο ισοπαλίες και δύο νίκες στο 85’ και μετά το 90’! Τι μπορείς άλλο να σχολιάσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, τι μπορούμε να περιμένουμε το απόγευμα στη Λιβαδειά; Άλλο ένα…ντέρμπι; Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια ότι ο Λεβαδειακός τη φετινή σεζόν δεν δείχνει να είναι αυτός που ήταν την προηγούμενη διετία, με τον Παπαδόπουλο στον πάγκο του. Και παίκτες βασικούς έχει χάσει και είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει στο τρέχον πρωτάθλημα μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Από την άλλη, πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στον Ολυμπιακό, ειδικά σε αυτή τη μεταβατική περίοδο; Στα δύο άλλα εκτός έδρας παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, κέρδισε οριακά (1-0) τον Αστέρα, την άλλη δηλαδή ομάδα που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Λεβαδειακό έχοντας μόλις ένα βαθμό, ενώ στο Πανθεσσαλικό έφερε 1-1 με τον Βόλο…

Έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα η ομάδα με τον Ιμανόλ στον πάγκο. Ένα ξεκίνημα που στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ 0-1 το περασμένο Σάββατο μας θύμισε αυτό που λέμε, «κάθε αρχή και δύσκολη». Με τη συνέχεια να ήταν πολύ καλύτερη, το Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια 2-1, έστω με δραματικό τρόπο και γκολ στο 84’. Η λογική λέει ότι με άλλη ψυχολογία οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν καλύτερα στον αγώνα της Λιβαδειάς. Απομένει να δούμε και τον βαθμό των αντοχών της ομάδας, που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά την Τετάρτη για να κερδίσει το πρώτο της ματς στο Γιουρόπα Λιγκ.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρεξαν πολύ, πρέσαραν πολύ κι έκλεψαν πολλές μπάλες, ιδίως με τον εκπληκτικό Ζότα, αλλά και τον Έσε, όπως δευτερευόντως και με τους Τσικίνιο, Φρόϊλερ, Ζέλσον. Φαντάζομαι ότι σήμερα ο Ιμανόλ θα εμφανίσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο και δεν θα επενδύσει τόσο πολύ στην ένταση και την ενέργεια, εκτός κι αν έχει δει την ομάδα του ότι μπορεί να είναι τόσο φρέσκια Τετάρτη-Κυριακή και ποντάρει πάλι στην ίδια λογική.

Αυτό που εγώ είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω είναι ότι την Τετάρτη κόντρα σε μία από τις ξεκάθαρα κορυφαίες ομάδες της Πολωνίας εδώ και μία τριετία, οι παίκτες του Ολυμπιακού επιτέλους έβγαλαν και λίγο τσαγανό στο παιχνίδι τους. Είδαμε να ρίχνουν και αυτοί «ξύλο» (βλέπε κίτρινες των Μπρούνο κι Έσε) κι όχι μόνο να τρώνε, όπως συνέβαινε σε σχεδόν όλα τα προηγούμενα παιχνίδια.

Το στοίχημα για τον σημερινό αγώνα στη Λιβαδειά είναι να αποδείξει η ομάδα ότι με τη Γιαγκελόνια δεν έβγαλε απλά αντίδραση, αλλά ότι πλέον έχει μπει σε ένα άλλο μοτίβο, που θα παίζει…κανονικά, τόσο ποιοτικά, όσο και αποφασιστικά.

Άσχετο: Ουδέν κακόν αμιγές καλού, αλλά και το αντίστροφο! Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί σήμερα τον Μπέϊλι, αλλά θα τον έχει στη διακοπή του πρωταθλήματος για τρεις εβδομάδες να δουλέψει στο Ρέντη ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και της συνέχειας της σεζόν. Από την στιγμή που λόγω τραυματισμού χάνει το σημερινό παιχνίδι, δεν είναι δυνατόν να πάει στην Τζαμάϊκα. Παρεμπιπτόντως, κόντρα στη Γιαγκελόνια μπορεί να μην είχε καλές εκτελέσεις κόρνερ και σέντρες ο Μπέϊλι, αλλά δημιούργησε με μία μπούκα του ευκαιρία στον Ζότα και έδειξε μεγάλη προθυμία να βοηθήσει και πίσω, γυρίζοντας σε μία στιγμή και κάνοντας άμυνα σε θέση δεξιού μπακ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Έσε την Τετάρτη δεν είχε καμία θεαματική απόδοση, όμως αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι έδωσε πολλές βοήθειες στο ανασταλτικό κομμάτι. Πήρε πάρα πολλές κεφαλιές στο κέντρο, είχε τις περισσότερες ανακτήσεις μπάλας, έκοψε, μάρκαρε πιεστικά, βγήκε πλάγια και βοήθησε αμυντικά.

Δεν λέω ότι φτάνουν αυτά για ένα κεντρικό χαφ του Ολυμπιακού, διότι περιμένεις και κάτι καλύτερο δημιουργικά-επιθετικά από ένα (ακόμη…) τραγικό σουτ και μία κακή σέντρα μέσα από την περιοχή. Ήταν, όμως, πολύτιμος τουλάχιστον στη μία φάση του παιχνιδιού κι έτσι έδωσε ίσως και τη δυνατότητα στον έτερο κεντρικό χαφ, τον Φρόϊλερ, να έχει αρκετές ποιοτικές στιγμές κοντά στην περιοχή της Γιαγκελόνια.

Σε ματς με τον Ολυμπιακό συνεχώς στην επίθεση δεν ξέρω πόσο ταιριάζει ο Έσε, ειδικά ο Έσε που βλέπουμε σε αυτή τη σεζόν μέχρι στιγμής σε μέτρια φόρμα, αλλά γενικά μπορεί να αποδειχθεί και φέτος πολύ χρήσιμος. Ιδιαίτερα αν ανεβάσει ρυθμούς καλής απόδοσης και προσέξει λίγο κάποιες επιπολαιότητες του, όπως την Τετάρτη ένα λάθος γύρισμα προς τα πίσω, που έδωσε στους Πολωνούς αντεπίθεση για ευκαιρία, με τον Αργεντίνο τελικά να διορθώνει κόβοντας σε κρίσιμη στιγμή, ακριβώς πριν το σουτ του αντίπαλου.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍