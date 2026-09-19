Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πήρε η Κηφισιά, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να επικρατεί του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ο Πόμπο που πέτυχε και τα δύο γκολ.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ της συνάντησης αλλά και τις καλύτερες στιγμές.