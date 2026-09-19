Άρης: Έντονες αποδοκιμασίες κατά διοίκησης και Θόδωρου Καρυπίδη
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Με έντονες αποδοκιμασίες κατά του Θόδωρου Καρυπίδη και της διοίκησης της ΠΑΕ Άρης ολοκληρώθηκε το παιχνίδι των «κίτρινων» με τον Ηρακλή.
Ο Άρης έχασε σωρεία ευκαιριών απέναντι στον Ηρακλή στο «Κλ. Βικελίδης» και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, οι οπαδοί του Άρη αντέδρασαν με έντονες αποδοκιμασίες κατά του Θοδωρή Καρυπίδη και της διοίκησης της ΠΑΕ για το νέο αρνητικό αποτέλεσμα. Ο Άρης έχει να κερδίσει από την εντός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ μετρώντας δύο ήττες από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τις ισοπαλίες με Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ.
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