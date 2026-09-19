Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο (20/9, 21:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, στον οποίο θα ψάξει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Εκτός έμεινε ο Αμίν Μπάσι, ο οποίος έχει ενόχληση στον τετρακέφαλο και το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να προστατευτεί για να μην υπάρξει ρίσκο για θλάση.

Στη διάθεσή του Γιάννη Αναστασίου είναι κανονικά ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ΟΑΚΑ, λόγω ενός σφιξίματος στον προσαγωγό, όμως είναι κανονικά ετοιμοπόλεμος, ενώ για πρώτη φορά είναι στην αποστολή ο νεοαποκτηθέντας Κωνσταντίνος Θυμιάνης.

Θυμίζουμε πως τραυματίας είναι ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος υπέστη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης στον Ολυμπιακό Στάδιο και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες

Εκτός παρέμεινε ο Λάμπρος Σμυρλής, ενώ επέστρεψε ο Δαυίδ Γαλιάτσος για πρώτη φορά μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη την περασμένη σεζόν

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.