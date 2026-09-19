Ο Τζαμαϊκανός έμεινε στην Αθήνα για να πάρει ανάσες μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια με ΟΦΗ και Γιαγκελόνια – Σοβαρές πιθανότητες να μην πάει στην Εθνική του.

Ο Λιόν Μπέιλι δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού για τη Λιβαδειά, καθώς αποφασίστηκε να μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ είχε αγωνιστεί τόσο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ όσο και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και κρίθηκε σκόπιμο να πάρει τις απαραίτητες ανάσες, ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το σώμα του.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για κάποιον τραυματισμό που να έχει προκαλέσει ανησυχία στον Ολυμπιακό. Η απόφαση έχει περισσότερο χαρακτήρα διαχείρισης, με το τεχνικό επιτελείο να θέλει να δώσει στον Μπέιλι χρόνο για να ηρεμήσει το κορμί του και να δουλέψει με μεγαλύτερη ένταση και ασφάλεια το επόμενο διάστημα στον Ρέντη.

Το timing, άλλωστε, είναι τέτοιο που απαιτεί προσοχή. Ο Μπέιλι βρίσκεται σε μία περίοδο κατά την οποία καλείται να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας, ενώ παράλληλα υπάρχει και η υποχρέωση της Εθνικής Τζαμάικας. Ο ποδοσφαιριστής έχει κληθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, όμως αυτή τη στιγμή δεν αποκλείεται να μην ταξιδέψει στην πατρίδα του.

Για τον Ολυμπιακό, το ιδανικό σενάριο θα ήταν ο Μπέιλι να παραμείνει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει καθημερινά στον Ρέντη και να αποφύγει μία επιπλέον αγωνιστική επιβάρυνση σε ένα διάστημα όπου το ζητούμενο είναι να βρει ρυθμό χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.