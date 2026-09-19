Ολυμπιακός: Πρώτη αποστολή για Μάριους, μέσα και ο Ρόκα

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Πρώτη αποστολή για Μάριους, μέσα και ο Ρόκα

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Ο Αφρικανός διεθνής φορ βρίσκεται στην αποστολή για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός ενώ επανήλθε στα πλάνα του συλλόγου ο Ρόκα.

Με νέα πρόσωπα και 5 φορ στο σύνολο (μαζί και ο νεοαποκτηθείς Μάριους στην πρώτη του αποστολή) έβγαλε αποστολή για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός ο κόουτς Αλγκουαθίλ. Στους εκλεκτούς μπήκαν και ο Σιπιόνι αλλά και Ρόκα. Εκτός πλάνων είναι ο Μπέϊλι.

Αναλυτικά η αποστολή

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν

Μέσοι - μεσοεπιθετικοί: Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα

 

Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους

@Photo credits: Ολυμπιακός
     

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