Ολυμπιακός: Πρώτη αποστολή για Μάριους, μέσα και ο Ρόκα
Με νέα πρόσωπα και 5 φορ στο σύνολο (μαζί και ο νεοαποκτηθείς Μάριους στην πρώτη του αποστολή) έβγαλε αποστολή για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός ο κόουτς Αλγκουαθίλ. Στους εκλεκτούς μπήκαν και ο Σιπιόνι αλλά και Ρόκα. Εκτός πλάνων είναι ο Μπέϊλι.
Αναλυτικά η αποστολή
Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν
Μέσοι - μεσοεπιθετικοί: Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα
Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους
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