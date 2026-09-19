Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή με την ανάγκη για τρεις βαθαμούς να είναι ξεκάθαρη, μετά τις δύο ήττες στο Πρωτάθλημα και τις μέτριες εμφανίσεις στο Κύπελλο.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση σε επίπεδο Πρωταθλήματος, Άρης και Ηρακλής βρίσκονται ξανά απέναντι, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα τοπικό ντέρμπι με ξεχωριστό χαρακτήρα και ακόμη μεγαλύτερη βαθμολογική σημασία. Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν τον Μάρτιο του 2011, όταν ο Ηρακλής είχε επικρατήσει με 1-0, με γκολ του Γιάκομπ.



Για τον Άρη το σημερινό παιχνίδι (19:30 - Novasports Prime) δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο, καθώς η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Οι δύο διαδοχικές ήττες στο Πρωτάθλημα από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ άφησαν τους «κιτρινόμαυρους» πίσω από τις απαιτήσεις που είχαν δημιουργηθεί στο ξεκίνημα της σεζόν. Και στα δύο παιχνίδια υπήρξαν μικρά διαστήματα στα οποία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έδειξε καλά στοιχεία, χωρίς όμως να αποκτήσει διάρκεια και κυρίως χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει σωστά όταν οι αγώνες άρχισαν να στραβώνουν. Ούτε τα δύο παιχνίδια Κυπέλλου άλλαξαν αισθητά αυτή την εικόνα. Στην Τρίπολη ο Άρης έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα, ενώ απέναντι στη Μαρκό πήρε μεν τη νίκη με 1-0, χωρίς όμως να συνοδεύσει το αποτέλεσμα με εμφάνιση που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικό κλίμα.



Έτσι, το ντέρμπι με τον Ηρακλή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, επειδή ακριβώς ακολουθεί η πρώτη μεγάλη διακοπή της σεζόν. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη της ομάδας να ξαναβρεί αυτοπεποίθηση, να αποκαταστήσει τις αγωνιστικές της συνδέσεις και να δουλέψει πάνω σε αυτοματισμούς που έχουν επηρεαστεί από τις πολλές αλλαγές του ρόστερ. Η διακοπή θα του προσφέρει τον χρόνο που μέχρι τώρα δεν είχε. Πριν από αυτή, όμως, ο Άρης χρειάζεται το αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να δουλέψει και με μεγαλύτερη ηρεμία.

Επιστροφές και περισσότερη «κανονικότητα»

Σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό, η εικόνα της ενδεκάδας αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Ο Γρηγορίου προσανατολίζεται στην επιστροφή αρκετών βασικών επιλογών που πήραν ανάσες μεσοβδόμαδα, με τους Φαντιγκά, Ρίτσαρντς και Ράτσιτς ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ποδοσφαιριστών.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο, έχοντας μπροστά του ως δίδυμο Φαμπιάνο και Σούταλο, με τον Φατιγκά και τον Ρίτσαρντς στο δεξί και αριστερό αντίστοιχα άκρο της άμυνας. Παρτενέρ τού Ράτσιτς θα είναι εκτός απρόοπτου ο Μπασίρου, σε ένα δίδυμο που έχει χρησιμοποιήσει αρκετά ο Γρηγορίου το τελευταίο διάστημα, αλλά περιμένει και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Ανάλογη επαναφορά αναμένεται και μεσοεπιθετικά, όπου Γκαρέ και Γιαννιώτας βρίσκονται μεταξύ των βασικών επιλογών για τα άκρα. Τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί ο άξονας πίσω από τον φορ και φυσικά την κορυφή της επίθεσης, με Καντεβέρε, Μανού Γκαρθία, Κουαμέ και Μορόν να δίνουν διαφορετικές δυνατότητες στον προπονητή του Άρη.

Περισσότερο από τα πρόσωπα, όμως, αυτό που αναζητείται είναι μία ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή, καθαρότερες αποφάσεις και περισσότερη σιγουριά στο παιχνίδι της.

Δυσαρέσκεια και ανακοινώσεις για την απαγόρευση μετακίνησης

Η επιστροφή του Άρης-Ηρακλής συνοδεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες και από την κουβέντα γύρω από την παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων. Οι δύο ΠΑΕ είχαν συμφωνήσει στην ανταλλαγή εισιτηρίων για τα μεταξύ τους παιχνίδια, επιχειρώντας να στείλουν ένα διαφορετικό μήνυμα για τις μετακινήσεις οπαδών και ειδικά για τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Τελικά, όμως, αποφασίστηκε να μην επιτραπεί η παρουσία φίλων του Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης», απόφαση για την οποία η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε με ανακοίνωσή της την έντονη αντίδρασή της. Έτσι, ένα ντέρμπι που επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία της μίας πλευράς στις εξέδρες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η προδιάθεση και από τις δύο πλευρές.

