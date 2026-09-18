Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρουμανία, ο Ηρακλής επικοινώνησε με τον Έντι Ιορντανέσκου για την περίπτωση διαδοχής του Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος έχει μία ειδική ρήτρα στο τρομερό του συμβόλαιο.

Η ρουμανική ιστοσελίδα «Trumedia» έφερε στο... φως επαφή του Ηρακλή με τον Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ιορντανέσκου, σε περίπτωση που παρθεί η απόφαση για αντικατάσταση του Βάλτερ Ματσάρι.

Το ρεπορτάζ από τη γείτονα χώρα σημειώνει πως ο 48χρονος τεχνικός, που εργάστηκε τελευταία φορά στη Λέγκια Βαρσοβίας και είναι ελεύθερος από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2025, είναι μεταξύ των επιλογών του ιδιοκτήτη του Ηρακλή, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, στο σενάριο που εκείνος αποφασίσει να αλλάξει προπονητή.

Μάλιστα, η επαφή αυτή δεν είναι νέα, αφού η πρώτη συζήτηση με τον Ιορντανέσκου είχε γίνει στα τέλη του Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ακόμα εκείνος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για διακοπές, μ' ένα σύμβουλο του ισχυρού άνδρα του «Γηραιού».

Αναφέρει δε πως η σχέση του Βάλτερ Ματσάρι με μέρος της διοίκησης δεν είναι στα καλύτερά της και ότι θα κριθούν πολλά από την έκβαση του αγώνα με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Σημειωτέον, οι Ρουμάνοι τονίζουν πως στη λίστα των διαδόχων υπάρχει και Έλληνα προπονητή.

Το τεράστιο συμβόλαιο του Ματσάρι και η ειδική ρήτρα που τον εξασφαλίζει

Στην συνέχεια το ρουμάνικο δημοσίευμα ασχολείται με το μεγάλο συμβόλαιο που έχει ο Ιταλός τεχνικός στον Ηρακλή. Εκείνο μπορεί να έχει διάρκεια μόνο για ένα έτος, με οψιόν να επεκταθεί η συνεργασία για άλλη μια σεζόν, ωστόσο δεν παύουν τα χρήματα να είναι αρκετά.

Προβλέπει 500 χιλ. ευρώ για τον ίδιο και άλλες 200 χιλ. για τους συνεργάτες του με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 700 χιλ. χωρίς την εφορία. Μάλιστα, σ' αυτό υπάρχει και ειδική ρήτρα, που εξασφαλίζει τον Βάλτερ Ματσάρι σε περίπτωση που ο «Γηραιός» αποφασίσει να τον αλλάξει πριν την πρώτη του Νοέμβρη.

Αν αυτό συμβεί, θα πρέπει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να του πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιό του αυτόματα.