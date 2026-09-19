Η μεταγραφική ιστορία του καλοκαιριού που αποκάλυψε ο Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό στους Galacticos: «Να τον έχουμε στο μυαλό μας εν όψει Γενάρη»

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε μία άγνωστη μεταγραφική ιστορία του περασμένου καλοκαιριού στην εκπομπή Galacticos by Elabet.

Ο Νικός Αθανασιού αποκάλυψε στους Galacticos by Elabet μία άγνωστη μεταγραφική ιστορία του περασμένου καλοκαιριού για τον μοναδικό παίκτη, πέρα από τον Γιένσεν, που ήθελε ο Παναθηναϊκός αλλά δεν κατάφερε να πάρει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Πρασίνων, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε δυναμικά για την απόκτηση του Νάθαν Γκασαμά από την Μπαλτίκα της Ρωσίας, ωστόσο το deal δεν προχώρησε καθώς οι απαιτήσεις του ρωσικού συλλόγου κρίθηκαν εξωπραγματικές. Παρ΄όλα αυτά τόνισε πως καλό είναι να έχουμε στο νου μας το όνομα του κεντρικού αμυντικού από το Μάλι, ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου.

Παράλληλα ο Αθανασίου αποκάλυψε πως το τριφύλλι είχε φτάσει σε συμφωνία και με τον Στάγκε, όμως η αποτίμηση της Βέρντερ Βρέμης στα 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του παίκτη στάθηκε εμπόδιο για την αγορά του.