Η μεταγραφική ιστορία του καλοκαιριού που αποκάλυψε ο Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό στους Galacticos: «Να τον έχουμε στο μυαλό μας εν όψει Γενάρη»
Ο Νικός Αθανασιού αποκάλυψε στους Galacticos by Elabet μία άγνωστη μεταγραφική ιστορία του περασμένου καλοκαιριού για τον μοναδικό παίκτη, πέρα από τον Γιένσεν, που ήθελε ο Παναθηναϊκός αλλά δεν κατάφερε να πάρει.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Πρασίνων, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε δυναμικά για την απόκτηση του Νάθαν Γκασαμά από την Μπαλτίκα της Ρωσίας, ωστόσο το deal δεν προχώρησε καθώς οι απαιτήσεις του ρωσικού συλλόγου κρίθηκαν εξωπραγματικές. Παρ΄όλα αυτά τόνισε πως καλό είναι να έχουμε στο νου μας το όνομα του κεντρικού αμυντικού από το Μάλι, ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου.
Παράλληλα ο Αθανασίου αποκάλυψε πως το τριφύλλι είχε φτάσει σε συμφωνία και με τον Στάγκε, όμως η αποτίμηση της Βέρντερ Βρέμης στα 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του παίκτη στάθηκε εμπόδιο για την αγορά του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.