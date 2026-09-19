Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαρτίου 2011 όταν ο Άρης αντιμετώπισε τελευταία φορά σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας στο γήπεδό του τον Ηρακλή.

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαρτίου 2011 και στο περιθώριο της 25ης αγωνιστικής στη Super League, ο Άρης φιλοξενούσε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ηρακλή. Τότε ο Γηραιός είχε νικήσει με 0-1 χάρις στο γκολ του Ιάκομπ. Ιδού και τα στοιχεία του τότε αγώνα:

5 Μαρτίου 2011: Άρης- Ηρακλής 0-1

Το γκολ: 88' Ιάκομπ

Άρης: (Γιάννης Μιχαλήτσος): Μιχάλης Σηφάκης, Περέιρα Μίτσελ, Κρίστι Βανγκέλι, Νταρσί Νέτο (87' Ντάνιελ Τσέζαρεκ), Ρονάλντο Γκιάρο, Ντανίλο Περέιρα, Νίκος Λαζαρίδης, Θανάσης Πρίττας (53' Χουάν Κάρλος Τόχα), Νέρι Καστίγιο (76' Κώστας Μενδρινός), Σέρχιο Κόκε και Ραούλ Μαρτσέλο Μπομπαντίγια.

Ηρακλής: (Γιώργος Παράσχος): Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Γκονζάλεζ Χοσέμι, Γιώργος Κυριαζής, Ρικάρντο Ντάνι, Σάνι Καϊτά (72' Κλέμεντ Μάχοπ), Πέτρος Κανακούδης, Σεμπαστιάν Γκαρσία, Ζοέλ Επαλέ (83' Βίκτορ Ιάκομπ), Μανώλης Παπαστεριανός, Μόνσεφ Ζερκά και Μπογκντάν Μάρα (60' Καρίμ Σολτάνι).

Πλέον 15 χρόνια μετά έχουμε ξανά τέτοιο ντέρμπι. Το Άρης - Ηρακλής το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 2026

19:00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD

19:30: ΑΡΗΣ - Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS PRIME

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2026

17:00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS2HD

18:00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Α.Ε.Κ., ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ MS1L

19:00: Ο.Φ.Η. - ASTERAS AKTOR, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ MS2L

19:30: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ NS PRIME

21:00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ., ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ MS1L