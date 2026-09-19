Άρης - Ηρακλής: Η πρώτη τους αγωνιστική μάχη 15 χρόνια μετά
Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαρτίου 2011 και στο περιθώριο της 25ης αγωνιστικής στη Super League, ο Άρης φιλοξενούσε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ηρακλή. Τότε ο Γηραιός είχε νικήσει με 0-1 χάρις στο γκολ του Ιάκομπ. Ιδού και τα στοιχεία του τότε αγώνα:
5 Μαρτίου 2011: Άρης- Ηρακλής 0-1
Το γκολ: 88' Ιάκομπ
Άρης: (Γιάννης Μιχαλήτσος): Μιχάλης Σηφάκης, Περέιρα Μίτσελ, Κρίστι Βανγκέλι, Νταρσί Νέτο (87' Ντάνιελ Τσέζαρεκ), Ρονάλντο Γκιάρο, Ντανίλο Περέιρα, Νίκος Λαζαρίδης, Θανάσης Πρίττας (53' Χουάν Κάρλος Τόχα), Νέρι Καστίγιο (76' Κώστας Μενδρινός), Σέρχιο Κόκε και Ραούλ Μαρτσέλο Μπομπαντίγια.
Ηρακλής: (Γιώργος Παράσχος): Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Γκονζάλεζ Χοσέμι, Γιώργος Κυριαζής, Ρικάρντο Ντάνι, Σάνι Καϊτά (72' Κλέμεντ Μάχοπ), Πέτρος Κανακούδης, Σεμπαστιάν Γκαρσία, Ζοέλ Επαλέ (83' Βίκτορ Ιάκομπ), Μανώλης Παπαστεριανός, Μόνσεφ Ζερκά και Μπογκντάν Μάρα (60' Καρίμ Σολτάνι).
Πλέον 15 χρόνια μετά έχουμε ξανά τέτοιο ντέρμπι. Το Άρης - Ηρακλής το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 2026
19:00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD
19:30: ΑΡΗΣ - Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS PRIME
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2026
17:00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS2HD
18:00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Α.Ε.Κ., ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ MS1L
19:00: Ο.Φ.Η. - ASTERAS AKTOR, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ MS2L
19:30: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ NS PRIME
21:00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ., ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ MS1L
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