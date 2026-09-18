Ηρακλής: «Οι φίλαθλοί μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας»
Παρά την πρόθεση των φίλων Ηρακλή και Άρη, αλλά και των ΠΑΕ, να «ανταλλάξουν» εισιτήρια για τα μεταξύ τους εισιτήρια η πολιτεία αποφάσισε να απαγορεύσει τη μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Γηραιού στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Σε αυτό το πλαίσο οι Κυανόλευκοι με ανακοίνωση τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την απόφαση, ενώ στάθηκαν στις μετακινήσεις των φίλων της ΑΕΚ στο Βόλο και του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«Με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ, σε Βόλο, Λειβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φίλαθλοι μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη.
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Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας (κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ, κτλ) και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας.
Ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, θα πρυτανεύσει η λογική και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων μας, με δεδομένη πάντα την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας που έχει θεσπίσει η πολιτεία».
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