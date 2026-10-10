Οι παίκτες που πήρε ο Ηλίας Χαραλάμπους για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή κομβική αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.

Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας δεν μπορεί να υπολογίζει τους ανέτοιμους Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Συμελίδη, Ροντρίγκεζ, οι οποίοι φυσικά έμειναν εκτός αποστολής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (11/10, 17:00) αγώνα με τον Π.Ο.Τ. Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο Στάδιο», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Άνακερ, Ελιάσι, Τσιλιγγίρης, Λιάγκας, Πάνζο, Τσάρας, Βήχος, Φίλων, Πάντεα, Μανθάτης, Ελνένι, Σουτ, Νίκας, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμας, Βρακάς, Ούρσι, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς, Κομπνάν, Μπάουσα, Μπάτζι».