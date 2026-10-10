Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον Ηρακλή
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή κομβική αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.
Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας δεν μπορεί να υπολογίζει τους ανέτοιμους Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Συμελίδη, Ροντρίγκεζ, οι οποίοι φυσικά έμειναν εκτός αποστολής.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (11/10, 17:00) αγώνα με τον Π.Ο.Τ. Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο Στάδιο», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή που αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Άνακερ, Ελιάσι, Τσιλιγγίρης, Λιάγκας, Πάνζο, Τσάρας, Βήχος, Φίλων, Πάντεα, Μανθάτης, Ελνένι, Σουτ, Νίκας, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμας, Βρακάς, Ούρσι, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς, Κομπνάν, Μπάουσα, Μπάτζι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.