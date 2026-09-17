ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Ανησυχία για Βάργκα, αποχώρησε τραυματίας
Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Μπάρναμπας Βάργκα στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης του Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, με τον Ούγγρο φορ της ΑΕΚ να πιάνει τον οπίσθιο.
Ο Βάργκα διεκδίκησε μια μπαλιά και πάνω στη φάση τον τράβηξε ο οπίσθιος, πέφτοντας στο έδαφος, κάτι που προκάλεσε ανησυχία. Μάλιστα ο Ούγγρο επιθετικός της ΑΕΚ χτύπαγε απογοητευμένος με το χέρι του το χορτάρι.
Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βάργκα να σηκώνεται αμέσως μετά και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή, με το πρόβλημα να δείχνει πως είναι μυϊκό.
Όπως γίνεται αντιληπτό λοιπόν, υπάρχει ανησυχία σχετικά για το μέγεθος του τραυματισμού του φορμαρισμένου Ούγγρου επιθετικού, ο οποίος σκόραρε άλλα δύο τέρματα στο σημερινό παιχνίδι.
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