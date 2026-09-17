Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ στον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Η μεγάλη ώρα του ΟΦΗ έφτασε! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας τους σε League Phase ή ευρωπαϊκό όμιλο υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και περίπου μία ώρα πριν το σπουδαίο ματς (19:45) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα.

Οι Κρητικοί θα παραχθούν σε διάταξη 3-4-3. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Kρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ. Ντίκμαν και Αθανασίου οι δύο ακραίοι μπακ - χαφ, με το δίδυμο Ανδρούτσου - Μπουχαλάκη στα χαφ. Φούντας, Κόντρο και Αϊτόρ η τριάδα στην επίθεση, με τον Νους να μένει στον πάγκο.

Θυμίζουμε πως εκτός αποστολής είναι ο Νικολάου, ο οποίος τραυματίστηκε στον προσαγωγό στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και τη θέση του πήρε ο Κρίζμανιτς, ο οποίος προτιμήθηκε αντί του Σιέλη.

Η σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Kρίζμανιτς - Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Φούντας, Κόντρο, Αϊτόρ.

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κάτσικας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης.