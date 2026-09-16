Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Κάνγκουα σε τρεις περιπτώσεις άγγιξε το γκολ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κάνγκουα δοκίμασε τρεις φορές το δεξί του πόδι κι έφτασε κοντά στο γκολ.
Ο Κινγκς Κάνγκουα πλησίασε τρεις φορές στο γκολ, για να ανοίξει το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού.
Στο 44' το δεξί σουτ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Στο 56' ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το φάουλ του Αφρικανού μέσου.
Στο 58' νέο δεξί σουτ εκτός περιοχής έφυγε άουτ, λίγα εκατοστά από το δεξί δοκάρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.