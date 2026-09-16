Ο Κάνγκουα δοκίμασε τρεις φορές το δεξί του πόδι κι έφτασε κοντά στο γκολ.

Ο Κινγκς Κάνγκουα πλησίασε τρεις φορές στο γκολ, για να ανοίξει το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο 44' το δεξί σουτ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 56' ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το φάουλ του Αφρικανού μέσου.

Στο 58' νέο δεξί σουτ εκτός περιοχής έφυγε άουτ, λίγα εκατοστά από το δεξί δοκάρι.