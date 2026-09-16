Άρης - Μαρκό: Αυτογκόλ του Σμάλη κι 1-0
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Ο Άρης με αυτογκόλ του Σμάλη έκανε το 1-0.
Ο Άρης πέταξε ένα ημίχρονο με τη Μαρκό, αλλά στο δεύτερο μπήκε αποφασισμένος να πάρει τη νίκη και στο 63' έγινε το 1-0.
Σε επίθεση από αριστερά, η μπάλα κατέληξε στον Κουαμέ, ο οποίος στόπαρε και με το αριστερό επιχείρησε να σκοράρει, ο Σμάλης μπήκε στην πορεία της μπάλας που πήγαινε άουτ και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να κόψει.
Το γκολ του Άρη
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