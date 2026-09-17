Μερικοί φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν για ελάχιστα δευτερόλεπτα ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμαρ στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» τον Πανσερραϊκό από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης τους στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς πήγε στο σκόρ με προβάδισμα έξι τερμάτων! Στο δεύτερο μέρος μερικοί φίλοι του Δικεφάλου είχαν... όρεξη για «καζούρα» και φώναξαν το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Το «Μεντιλίμπαρ οέ οέ οέ» ακούστηκε για ελάχιστα δευτερόλεπτά στην Allwyna Arena, στο 63ο λεπτό του αγώνα με τους Σερραίους, ως μια σαρκαστική κίνηση για την πρόσφατη αποχώρηση του Βάσκου κόουτς από τους Πειραιώτες.

Φυσικά οι Ενωσίτες έχουν φωνάξει αυτό το σύνθημα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο ματς - φιέστα με τον Ολυμπιακό, πριν λίγους μήνες, παρουσία του μέχρι πρότινος κόουτς των Ερυθρολεύκων, ως μια άτυπη... ρεβάνς για το αντίστοιχο «τρολάρισμα» των φίλων των Πειραιωτών στον Ματίας Αλμέιδα, στο 6-0 του Κυπέλλου.

Θυμίζουμε πως αντίστοιχη κίνηση έκαναν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.