Το «μήνυμα» του Γιάρεμτσουκ: «Το καλοκαίρι είχαμε πολλές δύσκολες στιγμές, είδα ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς»
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν η χρυσή αλλαγή του Αλγκουαθίλ καθώς με δικό του γκολ, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία σημαντική νίκη με 2-1 επί της Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα του Europa League.
Ο Ουκρανός φορ ενεργοποιήθηκε ξανά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί και μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, με τον ίδιο να κάνει προσπαθεί να κάνει το δικό του restart στην ομάδα.
Μετά το παιχνίδι, ο ίδιος ανέβασε ένα όμορφο post σχετικά με τα όσα έγιναν τον καλοκαίρι ενώ αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου.
Αναλυτικά:
«Είμαι τόσο χαρούμενος που επιστρέφω και παίζω μπροστά σε αυτούς τους απίστευτους φιλάθλους. Τόσο χαρούμενος που γυρίζω για να προσφέρω στον Ολυμπιακό.
Αυτό το καλοκαίρι έφερε πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν έχασα το πάθος ή την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.
Θα δίνω πάντα τα πάντα για τους ανθρώπους γύρω μου και για όσους με στηρίζουν, ό,τι κι αν συμβεί. Αυτή η περίοδος μου έδειξε επίσης ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μου όταν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα — και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας μείνουμε ενωμένοι, ας παλέψουμε μαζί και ας συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά.
Πάμε Ολυμπιακέ!»
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