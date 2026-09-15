Αντιπροσωπεία της Θύρας 7 βρέθηκε στο προπονητήριο στον Ρέντη για να δείξει τη στήριξη προς την ομάδα του Ολυμπιακού και να ζητήσει την επίτευξη των στόχων.

Αντιπροσωπεία της Θύρας 7 έδωσε το παρών στην προπόνηση της ομάδας του Ολυμπιακού πριν τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Μετέφερε προς τους παίκτες και τον προπονητή ότι είναι δίπλα τους και τους στηρίζουν για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις. Αξίωσαν Πρωτάθλημα, Κύπελλο, πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να τα δίνει όλα.

Η ανάρτηση της Θύρας 7 στο Instagram

Εμείς η ΘΥΡΑ 7,όπως πάντα πιστοί στις ΑΡΧΕΣ μας, βρεθήκαμε ΕΚΤΑΚΤΩΣ σήμερα,στην προπόνηση της ομάδας και καταστήσαμε ΣΑΦΕΣ στον προπονητή και τους παίκτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις!

ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ από τον προπονητή και τους παίκτες, πρωτάθλημα, κυπέλλο,πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να δίνει την ψυχή της σε κάθε ματς!

Την Τέταρτη όλο το γήπεδο με ερυθρόλευκα και κασκόλ να κάνουμε το Καραϊσκάκης κόλαση! Φωνάζουμε για την ομάδα 90 λεπτά και γινόμαστε ο 12ος παίκτης όπως μόνο εμείς ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρουμε! Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!! Ζήτω Η ΘΥΡΑ 7!!!