Ο Μπρούμα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη και πλέον αρχίζει η αξιολόγηση της αγωνιστικής του ετοιμότητας από το τεχνικό επιτελείο.

Μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από τον Άρη, ο Μπρούμα μπήκε για πρώτη φορά σε ρυθμούς προπονήσεων με τη νέα του ομάδα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ βρέθηκε σήμερα (15/9) στις προπονητικές εγκαταστάσεις των «κιτρινόμαυρων» και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει σχετικό υλικό και να σημειώνει: «Η “πρώτη” του Bruma στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας μας». Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μπενφίκα, ο 31χρονος μεσοεπιθετικός ανοίγει πλέον ένα νέο στην καριέρα του με τον Άρη, ο οποίος πρόσθεσε μία ακόμη ποιοτική επιλογή στα άκρα της επίθεσης.

Το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα στρέφεται κυρίως στην αγωνιστική του κατάσταση και στον χρόνο που θα χρειαστεί για να μπει ουσιαστικά στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Μπρούμα προέρχεται από μία ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε μόλις τρεις επίσημες συμμετοχές, έχοντας μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει περισσότερο ως περίοδος αξιολόγησης για την ουσιαστική ένταξή του στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Μέσα από την καθημερινότητα των προπονήσεων, το τεχνικό επιτελείο θα διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητάς του, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να ανεβάσει άμεσα ένταση και φυσικά το πότε θα είναι σε θέση να διεκδικήσει ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής. Η ποιότητα και οι παραστάσεις του Μπρούμα είναι δεδομένες, όμως το ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι να επιστρέψει δυναμικά και να μπει στο rotation χωρίς ρίσκο.

