Ολυμπιακός: Η πρώτη ευρωπαϊκή αποστολή του Αλγκουαθίλ με Γιάρεμτσουκ και χωρίς Φορτούνη - Σα
Ο κόουτς Αλγκουαθίλ γνωστοποίησε τις επιλογές του στην πρώτη του ευρωπαϊκή αποστολή με τον Ολυμπιακό και για τον Ολυμπιακό. Οι εκλεκτοί του στην αποστολή που δεν έχει τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σα.
Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Κουράκλης και Στουρνάρας
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν
Μέσοι και μεσοεπιθετικοί: Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης
Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες
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