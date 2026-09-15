Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τους κατόχους διαρκείας στις Θύρες 1 και 9 για την είσοδό τους στο αυριανό ματς Κυπέλλου με τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας στις Θύρες 1 και 9 έδωσε η ΠΑΕ Άρης, ενόψει της αυριανής (16/9, 16:45) αναμέτρησης με τη Μαρκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο συγκεκριμένες θύρες θα παραμείνουν κλειστές και, όπως ενημέρωσαν οι «κιτρινόμαυροι», οι κάτοχοι διαρκείας στις Θύρες 1 και 9 θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τις Θύρες 2, 3 και 7.



Παράλληλα, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Μαρκό, με τις τιμές να έχουν οριστεί στα 15 ευρώ για τη Θύρα 3, στα 20 ευρώ για τη Θύρα 2, στα 30 ευρώ για τη Θύρα 7 και στα 100 ευρώ για τη Θύρα VIP «Άλκης Καμπανός». Γα παιδιά έως 14 ετών, το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 2 και 3, 10 ευρώ στη Θύρα 7 και 50 ευρώ στη Θύρα VIP.

