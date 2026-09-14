Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς σε ομάδα της πατρίδας του για τη φετινή σεζόν.

Μετά το «ναυάγιο» με τη Γιαγκελόνια, ο Μίλος Πάντοβιτς βρήκε τον νέο, προσωρινό, σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα είναι στην πατρίδα του την Σερβία. Η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο ανακοίνωσε την απόκτησή του 24χρονου Σέρβου επιθετικού για τη φετινή σεζόν.

Εκείνος είχε «κοπεί» από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και βρισκόταν στη λίστα των παικτών υπο παραχώρηση. Κάπως έτσι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του δανεισμού και μετά από καιρό βρήκαν τελικά και την ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος ήρθε στους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι από την Μπάτσκα Τόπολα αντί 1,5 εκατ. ευρώ κι έχει συμβόλαιο με κείνους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.