Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Πάντοβιτς
Μετά το «ναυάγιο» με τη Γιαγκελόνια, ο Μίλος Πάντοβιτς βρήκε τον νέο, προσωρινό, σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα είναι στην πατρίδα του την Σερβία. Η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο ανακοίνωσε την απόκτησή του 24χρονου Σέρβου επιθετικού για τη φετινή σεζόν.
Εκείνος είχε «κοπεί» από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και βρισκόταν στη λίστα των παικτών υπο παραχώρηση. Κάπως έτσι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του δανεισμού και μετά από καιρό βρήκαν τελικά και την ομάδα.
Υπενθυμίζουμε πως εκείνος ήρθε στους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι από την Μπάτσκα Τόπολα αντί 1,5 εκατ. ευρώ κι έχει συμβόλαιο με κείνους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.
Η ανακοίνωση της Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
Καλώς ήρθες, Μίλος! 🔵⚪️
Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζελέζνιτσαρ!
Ο Σέρβος επιθετικός έρχεται στο Πάντσεβο από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. ✅
Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.