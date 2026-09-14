Ρεσιτάλ αυτοθυσίας: Ο Ταμπόρδα πέτυχε το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού έχοντας ενοχλήσεις!

Διαβάστε στο Gazzetta για την αυταπάρνηση και την μαχητική νοοτροπία του Βιθέντε Ταμπόρδα που επιβεβαιώθηκε και στο 3-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό.

Στο δικό του ποδοσφαιρικό μυαλό κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Είτε απέναντι βρίσκεται η Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδος είτε η Μπέτις στο δρόμο για τα προημιτελικά του Europa League. Η νοοτροπία του Βιθέντε Ταμπόρδα αποτελεί παράδειγμα φωτεινό στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού, καθώς ο Αργεντινός μέσος εμφανίζει ηγετικά χαρακτηριστικά τόσο μέσα από την συμπεριφορά του όσο και μέσα από τις ενέργειές του στον αγωνιστικό χώρο.

Στο μυαλό των φίλων του Τριφυλλιού βρίσκεται ακόμη η αυτοθυσία του στο παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε, όπου έπαιζε στα όρια του τραβήγματος για να μην αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Το βράδυ της Κυριακής κόντρα στον Παναιτωλικό, ο 25χρονος άσος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η νοοτροπία του είναι εκείνη που πρωτίστως τον οδηγεί και να τον κάνει να διαπρέπει.

Στη πρώτη του τελική στο παιχνίδι στο 12', σε ένα σουτ έξω από την περιοχή, ένιωσε ενόχληση στον προσαγωγό. Θα μπορούσε να ζητήσει άμεσα αλλαγή, θα μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του.

Προτίμησε να το παλέψει, να δει αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Έδωσε στον εαυτό του λίγα λεπτά για να διαπιστώσει το αν μπορεί να συνεχίσει. Μέσα σε αυτά τα λεπτά, πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, πήρε την κεφαλιά και άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τον Παναθηναϊκό.

Έκανε ξανά την διαφορά, αυτή την φορά ως τραυματίας! Λόγω των ενοχλήσεων δεν πανηγύρισε με τον γνωστό, αργεντίνικο και πορωτικό τρόπο και στιγμές αργότερα ζήτησε αλλαγή, έχοντας κάνει και με το παραπάνω το καθήκον του.