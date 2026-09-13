Λίσι: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει λέει πολύ σωστά πράγματα»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε τόσο στη νίκη επί του Άρη, όσο και στην επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη λέγοντας πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας λέει πολύ σωστά πράγματα.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικρατώντας του Άρη με 2-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλέσιο Λίσι μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

Για το παιχνίδι: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης».

Για την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει, λέει πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον νιώθουμε δίπλα μας».

Για το ντεμπούτο των Γιάκιτις και Κόστα: «Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όπως και ο Γιάκιτς. Παρότι, δεν είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, μας βοήθησαν σήμερα. Ωστόσο, σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας και δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα».