Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου ζήτησε αντίδραση από τους παίκτες της Αλ Σαντ μετά την ήττα από την Εστεγκλάλ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με την Αλ Σαντ στο πρωτάθλημα του Κατάρ. Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ έχει ρίξει δύο 6άρες εκτός έδρας (2-6 την Κατάρ SC και 3-6 την Αλ Σαλίγια). Επικράτησε επίσης εντός 3-1 της Αλ Αχλί και 4-1 της Αλ Γκαράφα και με το 4 στα 4 είναι στην κορυφή.

Η Αλ Σαντ, όμως, προσγειώθηκε ανώμαλα στον πρώτο της αγώνα στο ασιατικό Champions League, αφού ηττήθηκε 3-0 στο Ιράν από την Εστεγκλάλ.

Η ήττα ήρθε κόντρα σε μία ομάδα με αξία 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ αυτή του πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ αποτιμάται στα 78 εκατ. ευρώ. Ο Λουτσέσκου με τον πρώην σταρ της Λίβερπουλ ​​Φιρμίνο στην ενδεκάδα, είδε την Αλ Σαντ να μένει πίσω στο σκορ στο 9' με γκολ του Ασάνι και 47' έγινε το 2-0 από τον Σαχαρκιζάν. Στις καθυστερήσεις το τελικό 3-0 έγραψε ο Γκολιζαντέχ. Η ομάδα του Λουτσέσκου είχε 74% κατοχή και 14 τελικές, αλλά υπέστη βαριά ήττα.

Η Αλ Σαντ στα social media ανέβασε βίντεο με την ομιλία του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Δεν θέλω να φύγει κάποιος από εδώ και να πει ότι ήρθε η επιστροφή. Ναι, είναι καταστροφή για τον εγωισμό μας. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε.

Έχουμε το πρωτάθλημα και μετά ξανά το Champions League. Να παλέψουμε. Να κρατήσουμε τον έλεγχο, να έχουμε μία δυνατή αντίδραση. Θέλουμε ν' αντιδράσουμε».

Η Αλ Σαντ βρίσκεται στην 16η θέση, τελευταία στον όμιλο. Οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται και οι Καταριανοί θα αντιμετωπίσουν επίσης τις Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία), Αλ Καντίσα (Σαουδική Αραβία), Αλ Αχλί (Σαουδική Αραβία), Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία), Αλ Κούβα (Ιράκ), Τράκτορ (Ιράν) και Αλ Ιτιχάντ (Σαουδική Αραβία).

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Λουτσέσκου