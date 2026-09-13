ΠΑΕ Άρης: «Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες κι έστειλες τον Κολόμπο»
Η ΠΑΕ Άρης στέκεται σε τρεις φάσεις και χαρακτηρίζει άμεσα υπεύθυνο τον Στεφάν Λανουά με τον ορισμό του διαιτητή Κολόμπο. «Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιωτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ρατσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι. Ετσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται...
Αρχίσανε τα «έργα»...», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης.
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