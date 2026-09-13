Πήλιος: «Θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί»

Ο Σταύρος Πήλιος μετά τη νέα απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στην Τρίπολη μίλησε για τη σοβαρότητα που πρέπει να διαθέτει η ομάδα του στη συνέχεια.

Η ΑΕΚ άφησε άλλους δύο βαθμούς σε εκτός έδρας παιχνίδι στο 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη με τον Σταύρο Πήλιο να δηλώνει στη NOVA:

«Θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Καταλαβαίνω ότι νικάμε στο Champions League, είναι καλό που παίζουμε εκεί, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Με την ομάδα που έχουμε πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί σε αυτά τα παιχνίδια και να τα τελειώνουμε νωρίτερα. Θα κάνουμε λάθη αλλά όλοι σαν ομάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος».

Στη συνέχεια ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί από το πρώτο λεπτό, να μην κάνουμε εύκολα λάθη στην άμυνα. Πέρυσι κρατάγαμε το μηδέν σε πολλά παιχνίδια, αυτό μας έδωσε τον τίτλο πέρυσι και μετά να τελειώνουμε τις φάσεις που δημιουργούμε. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Σίγουρα είναι μεγάλη αλλαγή όταν παίζεις στο Champions League, είναι εξαντλητικό. Όμως θα πρέπει να γυρίζουμε γρήγορα τον διακόπτη και να είμαστε η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είμαστε».