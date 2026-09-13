Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 1-1.
Τα highlights του Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ
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