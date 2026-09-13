Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε μία αλλά αρκετά μεγάλη, σε τακτικό επίπεδο, αλλαγή στην 11αδα του Άρη για το ντέρμπι της Τούμπας.

Αυτή σχετίζεται με τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος επιστρέφει στη φυσική θέση του, δηλαδή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σχηματίζοντας τριάδα με τους Ούρος Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τον Μπόσκο Σούταλο για τον ρόλο του παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας καθώς οι Νοά Φαντιγκά (δεξιά) και Ομάρ Ρίτσαρντς (αριστερά) είναι στα άκρα.

Στην επιθετική γραμμή, ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα ξεκινήσει στη δεξιά πλευρά καθώς ο Γιάννης Γιαννιώτας θα παίξει αριστερά ενώ ο Τίνο Καντεβέρε είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ρικάρντο Βέλιο θα υπερασπιστεί την εστία των «κίτρινων».

