Άρης: Η μία αλλά μεγάλη αλλαγή στην 11αδα της Τούμπας
Αυτή σχετίζεται με τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος επιστρέφει στη φυσική θέση του, δηλαδή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σχηματίζοντας τριάδα με τους Ούρος Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τον Μπόσκο Σούταλο για τον ρόλο του παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας καθώς οι Νοά Φαντιγκά (δεξιά) και Ομάρ Ρίτσαρντς (αριστερά) είναι στα άκρα.
Στην επιθετική γραμμή, ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα ξεκινήσει στη δεξιά πλευρά καθώς ο Γιάννης Γιαννιώτας θα παίξει αριστερά ενώ ο Τίνο Καντεβέρε είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ρικάρντο Βέλιο θα υπερασπιστεί την εστία των «κίτρινων».
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