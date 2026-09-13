Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1: Τα highlights του αγώνα
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Τα γκολ και όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις στο ματς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
Ο Ηρακλής και ο Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό, με το δεύτερο ημίχρονο να είναι συγκλονιστικό.
Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 21' με τον Τσιλούλη και ισοφάρισε ο Μάρκες στο 73'. Ο παίκτης του Ηρακλή σκόραρε και δεύτερο γκολ στο 94', αλλά αυτό ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο.
Νωρίτερα, με το σκορ στο 0-1, ο Ηρακλής φωνάζει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή σε σουτ του Ιβι Λόπεθ.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
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