Τα γκολ και όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις στο ματς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.

Ο Ηρακλής και ο Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό, με το δεύτερο ημίχρονο να είναι συγκλονιστικό.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 21' με τον Τσιλούλη και ισοφάρισε ο Μάρκες στο 73'. Ο παίκτης του Ηρακλή σκόραρε και δεύτερο γκολ στο 94', αλλά αυτό ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο.

Νωρίτερα, με το σκορ στο 0-1, ο Ηρακλής φωνάζει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή σε σουτ του Ιβι Λόπεθ.

Τα highlights του αγώνα