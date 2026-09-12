Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης έκανε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μετά το ματς με τον Ατρόμητο εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία και αναφέρθηκε και ζήτησε από τον Λανουά να διώξει τον Κατόπη και τους διαιτητές στο VAR (σ.σ. Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης).

Αναλυτικά όσα είπε: «Από την αρχή του πρωταθλήματος αντιμετωπίζουμε εχθρική διαιτησία. Αντιμετώπισε σήμερα ο Ηρακλής με την ακύρωση του γκολ, αλλοίωση αποτελέσματος. Ζητούμε από τον κύριο Λανουά να κόψει από τους πίνακες τους σημερινούς διαιτητές, μας στέρησαν δύο πολύτιμους βαθμούς, δεν έχει ακυρωθεί ξανά τέτοιο γκολ. Δεν υπάρχει καμία επαφή».

Οι δηλώσεις του Μονεμβασιώτη