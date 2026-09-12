Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1.

Ο ΟΦΗ πήρε ένα μεγάλο διπλό στο Φάληρο επικρατώντας με 0-1 του Ολυμπιακού.

Σκόρερ για τους Κρητικούς ήταν στο 66' ο Κόντρο, ο οποίος με ένα φοβερό σουτ βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 0-1.

Οι Κρητικοί έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό, το πρώτο μετά από 36 χρόνια στο Φάληρο.