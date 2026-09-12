Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Τα highlights από το διπλό των Κρητικών
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1.
Ο ΟΦΗ πήρε ένα μεγάλο διπλό στο Φάληρο επικρατώντας με 0-1 του Ολυμπιακού.
Σκόρερ για τους Κρητικούς ήταν στο 66' ο Κόντρο, ο οποίος με ένα φοβερό σουτ βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 0-1.
Οι Κρητικοί έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό, το πρώτο μετά από 36 χρόνια στο Φάληρο.
@Photo credits: INTIME
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