Ένα απρόοπτο άφησε εκτός αποστολής του Λεβαδειακού τον Λιάγκα για το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά την Κυριακή το βράδυ στη Λεωφόρο με τους Βοιωτούς να έχουν μια απουσία, αυτή του Λιάγκα.

Ο αμυντικός του Λεβαδειακού ένιωσε κάτι ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προστατευτεί, με συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος. Αντίθετα στην αποστολή επιστρέφει ο Συμελίδης που εξέτισε.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Κορνέζος, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Συμελίδης, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς.