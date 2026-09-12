Λεβαδειακός: Χωρίς Λιάγκα με Κηφισιά
Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά την Κυριακή το βράδυ στη Λεωφόρο με τους Βοιωτούς να έχουν μια απουσία, αυτή του Λιάγκα.
Ο αμυντικός του Λεβαδειακού ένιωσε κάτι ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προστατευτεί, με συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος. Αντίθετα στην αποστολή επιστρέφει ο Συμελίδης που εξέτισε.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Κορνέζος, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Συμελίδης, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς.
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