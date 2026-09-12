Ο Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ ήταν χειρότερος από τα προηγούμενά του ματς, είδε τον ΟΦΗ να του κάνει «ζημιά» στο Καραϊσκάκη και το όνομα του Μεντιλίμπαρ να είναι στα χείλη των φιλάθλων. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Προφανώς και ένας νέος προπονητής δεν είναι ο Χάρι Πότερ. Δεν είναι «Μάγος» και δεν θα γίνει και ποτέ. Αυτό ισχύει για κάθε καινούριο προπονητή. Ωστόσο σίγουρα αυτό που έγινε στο Φάληρο και στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν ήταν ούτε καλό και ούτε και ευχάριστο. Ο Ολυμπιακός έχασε από έναν καθ’ όλα αποφασισμένο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να είναι φουλ μαχητικοί και να είναι και πιο απειλητικοί επιθετικά. Βρήκαν ένα εξαιρετικό γκολ από τον Κόντρο και πήραν ένα «παλικαρίσιο» διπλό, το πρώτο του μετά το 1990.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει να κρατήσει τίποτα από αυτό το ματς. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα καλά παρά μόνο κάποιες φάσεις και αυτές κυρίως της ατομικής ποιότητας των παικτών του. Και στα μετόπισθεν έβγαλε θέματα και στις επιστροφές του και στις τοποθετήσεις των παικτών του αλλά και συνολικά. Και σε μια γενική εικόνα έχει κάνει το χειρότερό του φετινό παιχνίδι Πρωταθλήματος και άρα ξεκάθαρα χειρότερο από κάθε άλλο προηγούμενο στην τρέχουσα σεζόν.

Ο κόουτς Αλγκουαθίλ ξεκάθαρα είχε δύσκολο έργο και έχει ακόμα. Το θέμα όμως είναι ότι αποτελεί την διάδοχη κατάσταση του κόουτς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού και αυτό είναι ένα βαρύ φορτίο και επίσης έχει και μεγάλη πίεση πάνω του από πλευράς κόσμου. Κάτι που φάνηκε και από το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου φώναξε το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Μία αντίδραση που εικάζω ότι δεν βοήθησε στη ροή του αγώνα την ομάδα, ωστόσο ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο θα βγάλει την όποια αντίδρασή του στην διάρκεια ενός ματς.

Προφανώς και αλλάζουν τα δεδομένα και με υπομονή και στήριξη απ’ όλους

Ένας προπονητής δεν μπορεί να κριθεί από έναν αγώνα. Ο Ιμανόλ ακόμα μαθαίνει τον Ολυμπιακό και τους παίκτες του. Δεν είναι εύκολο και ποτέ δεν θα είναι για ένα νέο πρόσωπο στον πάγκο. Δεν μπορεί να κριθεί όμως και από ένα παιχνίδι όσο μεγάλη και να είναι η ανάγκη του αποτελέσματος. Ο Ολυμπιακός μετά τον αγώνα με τον Βόλο ELABET και το 1-1 γκέλαρε και με το 0-1 από τον ΟΦΗ. Πρακτικά λοιπόν ο ΟΦΗ έδειξε τον Ιμανόλ το πόση – και πάρα πολύ – δουλειά έχει μπροστά του. Δουλειά που να αποφέρει και αποτελέσματα όσο πιο γρήγορα γίνεται καθώς υπάρχουν ακόμα μπροστά του παιχνίδια, αρχής γενομένης με αυτό με τη Γιαγκελόνια. Κάθε αρχή και δύσκολη και η αρχή του Βάσκου έγινε με το αριστερό και με δύσκολες συνθήκες.

Τα δεδομένα λοιπόν μπορούν να αλλάξουν στον Ολυμπιακό αλλά θα απαιτηθεί πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, σοβαρότητα και μαζί και υπομονή με στήριξη απ’ όλους. Ο Ολυμπιακος έχει πλέον ανάγκη από ένα διαφορετικό σχέδιο σε δημιουργία και επίθεση αλλά και από ουσία. Τα υπόλοιπα και τα επόμενα θα τα δούμε πάλι στο γήπεδο.