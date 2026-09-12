Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Ο Φούντας είχε δοκάρι, οφσάιντ ο Αϊτόρ που σκόραρε
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Ο ΟΦΗ στο 38' άγγιξε το γκολ, αλλά ο Φούντας σημάδεψε το δοκάρι.
Ο ΟΦΗ είναι ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό και στο 38' άγγιξε το γκολ.
Σε σέντρα του Αθανασίου, η μπάλα έφτασε στον Ταξιάρχη Φούντα, που έκανε το το διαγώνιο σουτ, ο Ορτέγκα βρήκε τη μπάλα κι αυτή κατέληξε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και σκόραρε από κοντά ο Αϊτόρ, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.
Δείτε τη φάση
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