Ο ΟΦΗ στο 38' άγγιξε το γκολ, αλλά ο Φούντας σημάδεψε το δοκάρι.

Ο ΟΦΗ είναι ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό και στο 38' άγγιξε το γκολ.

Σε σέντρα του Αθανασίου, η μπάλα έφτασε στον Ταξιάρχη Φούντα, που έκανε το το διαγώνιο σουτ, ο Ορτέγκα βρήκε τη μπάλα κι αυτή κατέληξε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και σκόραρε από κοντά ο Αϊτόρ, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Δείτε τη φάση