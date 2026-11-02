Για περίπου δέκα λεπτά οι παίκτες έμειναν απέναντι στους οπαδούς, που χωρίς ένταση τούς ζήτησαν πάθος, μαχητικότητα και αντίδραση.

Οι παίκτες του Άρη δεν έφυγαν αμέσως για τα αποδυτήρια μετά το βαρύ 3-0 από τον Λεβαδειακό. Αντίθετα, κατευθύνθηκαν προς το πέταλο όπου βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας και έμειναν εκεί για περίπου δέκα λεπτά, ακούγοντας όσα είχαν να τους πουν.

Αυτό ίσως να ήταν το πιο ουσιαστικό κομμάτι της χθεσινής (1/11) ημέρας, μετά από μία εμφάνιση που ο ίδιος ο Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε «ντροπιαστική».

Δεν επρόκειτο για τη συνηθισμένη εικόνα δύο-τριών λεπτών μπροστά από την εξέδρα, με μερικά χειροκροτήματα ή αποδοκιμασίες αντίστοιχα και άμεση αποχώρηση. Οι ποδοσφαιριστές έμειναν εκεί, μπροστά από το κάγκελο. Και άκουσαν όσα είχε ο κόσμος να τους πει. Μπροστά βρέθηκαν κυρίως παίκτες που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει Άρης και τι απαιτεί ο κόσμος του. Ο Σωκράτης Διούδης, ο Γιάννης Γιαννιώτας και ο Φαμπιάνο, τρεις από τους πιο έμπειρους και παλιούς στο ρόστερ, ήταν εκείνοι που στάθηκαν περισσότερο στην πρώτη γραμμή, με όλους τους παίκτες βέβαια παρόντες. Δεν είναι τυχαίο, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές που όλη τη σεζόν προσπαθούν, ο καθένας με τον τρόπο του, να μεταφέρουν και στους νεότερους ή στους ξένους παίκτες το ειδικό βάρος της φανέλας και τις απαιτήσεις του συλλόγου.

Η στάση των φίλων του Άρη ήταν εξίσου σημαντική, ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της συγκεκριμένης στιγμής. Χωρίς αίσθημα θυμού, ένταση ή διάθεση… σύγκρουσης. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και, ακριβώς επειδή ειπώθηκε χωρίς οργή, ίσως είχε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Οι φίλοι της ομάδας θύμισαν στους παίκτες ότι ταξίδεψαν μέχρι τη Λιβαδειά για να τους στηρίξουν, μέσα στη βροχή, τη στιγμή που θα μπορούσαν να βρίσκονται στο Αλεξάνδρειο και να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού (101-91).

«Εμείς επιλέξαμε να είμαστε εδώ μαζί σας, στη Λιβαδειά. Εσείς όμως δεν παρουσιαστήκατε στο γήπεδο. Όποιος έχει προβλήματα να τα λύσει σπίτι του. Εδώ είστε για την ομάδα», ήταν στην ουσία το κεντρικό μήνυμα όσων ειπώθηκαν. Εξάλλού, ο κόσμος δεν ζητά το αδύνατο. Μίλησε και απαίτησε πάθος, προσπάθεια, μονομαχίες και εικόνα ομάδας. Για στοιχεία δηλαδή που μετά το 3-0 από έναν Λεβαδειακό, που μέχρι πριν από το χθεσινό παιχνίδι δεν είχε σκοράρει ούτε γκολ στο Πρωτάθλημα, ήταν δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι υπήρξαν.

Ο κόσμος του Άρη στη Λιβαδειά

«Θέλουμε να παλεύετε όπως παλεύουμε κι εμείς»

Το πιο ουσιαστικό κομμάτι του μηνύματος των οπαδών αφορούσε ακριβώς αυτή τη σχέση. «Εμείς για εσάς ερχόμαστε στο γήπεδο και πηγαίνουμε σε κάθε γήπεδο. Για εσάς και τον Άρη, για κανέναν άλλον! Θέλουμε όμως κι εσείς να παλεύετε, να προσπαθείτε». Πρόκειται για την απαίτηση να βλέπουν μια ομάδα που μπορεί να χάσει, αλλά δεν μπορεί σίγουρα να παρουσιάζεται χωρίς ένταση, νεύρο και πάθος. Μια ομάδα που μπορεί να έχει κακή βραδιά, αλλά όχι να μοιάζει απούσα.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο βάρος που πρέπει να κρατήσουν οι παίκτες του Άρη από τα δέκα λεπτά μπροστά στο πέταλο της Λιβαδειάς. Το γεγονός ότι ο κόσμος επέλεξε να τους μιλήσει ψύχραιμα και να τους υπενθυμίσει τι περιμένει από αυτούς. Μετά από μία βραδιά όπου ο Άρης δεν παρουσίασε σχεδόν τίποτα από αυτά, το μήνυμα ήταν όσο πιο καθαρό μπορούσε να είναι.