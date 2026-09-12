Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η διάθεση των εισιτηρίων διάρκειας στον Παναθηναϊκό, αφού οι πράσινοι ξεπέρασαν τα 16.000.

Μετά το ρεκόρ που έκανε η μάνα του... λόχου στις εγγραφές μελών, μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει και στις τάξεις της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού για την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας.

Ο κόσμος του τριφυλλιού ξεπέρασε το φράγμα των 16 χιλ. διαρκείας και η ζήτηση συνεχίζεται και μάλιστα σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Το κίνητρο της προτεραιότητας για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν που η ομάδα θα μπει στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό έχει παρακινήσει τους φιλάθλους, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να διασφαλίσουν τη θέση τους στην ιστορική αυτή στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.